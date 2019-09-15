Экс-чемпион мира Фьюри одержал тяжелую победу над шведским боксером (видео)

Британец едва не проиграл из-за рассечения.

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, в рамках которого британский экс-чемпион мира Тайсон Фьюри встречался со шведом Отто Валлином в супертяжелом весе.

Фьюри одержал сложную победу единогласным решением судей - 118-110, 117-111, 116-112.

По ходу боя Валлин оказывал достойное сопротивление бывшему чемпиону, а в третьем раунде швед левым боковым сумел рассечь бровь сопернику.

Кровь заливала лицо Фьюри, а Валлин старался бить именно в бровь. В концовке швед практически отправил соперника в нокдаун, но Фьюри выстоял. В итоге судьи по количеству точных ударов отдали предпочтение последнему.

В активе Фьюри теперь 29 побед при одном ничейном исходе. Валлин потерпел первое поражение при 20 победах.

УНИАН ранее сообщал, что Фьюри назвал Усика "самым сложным испытанием".