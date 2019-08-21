Усик стал на шаг ближе к поединку с Джошуа

Диллиану Уайту не удалось оспорить статус украинца.

Всемирная боксерская организация (WBO) отклонила апелляцию британского боксера Диллиана Уайта, который пытался оспорить решение организации по статусу украинца Александра Усика.

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Об этом сообщил портал BoxingScene.

Усику был предоставлен статус обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе. Уайт пытался добиться отмены этого решения организации, а на рассмотрение апелляции ушел месяц. В итоге она была отклонена.

Таким образом, Александр остался обязательным претендентом и сможет стать соперником победителя реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Реванш между британцем и мексиканцем должен состояться до конца года. На кону будут стоять титулы по версии WBO, IBO, IBF и WBA.

Усик вернется на ринг 12 октября в Чикаго на "Винтраст Арене". Соперник украинца официально пока не утвержден, но велика вероятность, им станет камерунец Карлос Такам. Это будет дебют Александра в супертяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал, что стал известен гонорар Усика за дебютный бой в супертяжелом весе.