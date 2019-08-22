"Есть несколько кандидатур": промоутер Усика подтвердил возможный бой с российским боксером

Александр Красюк при этом отметил, что ситуация прояснится до конца недели.

Александр Красюк, который является промоутером бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика, прокомментировал информацию о возможном поединке в рамках дебюта в супертяжелом весе против россиянина Андрея Федосова.

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Промоутера цитирует tribuna.com.

"Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам.

Пока всех имен не могу назвать. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение", - отметил Красюк.

Ожидалось, что украинец проведет бой против Карлоса Такама, однако ранее стало известно, что камерунец может отказаться от встречи с Усиком после подписания контракта с новым промоутером.

33-летний российский боксер занимает 47-е место в рейтинге лучших супертяжеловесов мира. На его счету 31 победа и 3 поражения, последнее из которых случилось еще в 2013-м году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен гонорар Усика за дебютный бой в супертяжелом весе.