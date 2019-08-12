"Вернуть долг": Гвоздик рассказал о мотивации перед боем с российским чемпионом

Украинец заявил, что намерен взять реванш за поражение на любительском уровне.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик отметил, что его следующий поединок против обладателя титула IBF Артура Бетербиева имеет предысторию.

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Украинец пообщался с журналистом BoxingTalk.

"Я очень хорошо знаю возможности Артура - он был классным боксером на любительском уровне. Я боксировал с ним в 2009 году и тогда проиграл. Это дополнительная мотивация для меня - вернуть долг десятилетней давности. Мы оба за это время изменились, но все равно здорово получить такой реванш.

План на бой? Я определенно не собираюсь стоять перед ним и обмениваться ударами. Это худший вариант в поединке с Бетербиевым. Выбирать стратегию будем позже".

Кроме того, Гвоздик подчеркнул, что не верит в вероятность проведения поединка с еще одним российским боксером Сергеем Ковалевым:

"Я не знаю, это сложный вопрос. Не думаю, что Сергей рассматривает такой сценарий прямо сейчас. У нас обоих общий менеджер, мы являемся друзьями, поэтому такой бой - последний, в котором я хотел бы участвовать".

Поединок Гвоздик - Бетербиев состоится в Филадельфии 18 октября.

Александр провел в профи 17 боев и все выиграл (13 - нокаутом). Бетербиев выиграл нокаутом все свои 13 поединков.

Ранее УНИАН сообщал, что стал известен гонорар Гвоздика за первую защиту титула.