Обновление рекорда: стал известен гонорар украинца Гвоздика за бой с российским чемпионом

Украинский чемпион проведет следующий бой в октябре.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик заработает за свой следующий поединок против российского обладателя пояса IBF Артура Бетербиева 1,5 миллиона долларов.

Об этом сообщил портал Sport Arena.

По информации источника, эта сумма станет рекордными призовыми в профессиональной карьере украинца.

Последний поединок харьковчанина состоялся в Филадельфии (США) 30 марта. Александр одержал победу над французским претендентом Дуду Нгумбу техническим нокаутом. Последний получил травму в середине боя.

За тот поединок украинец заработал порядка одного миллиона долларов.

Гвоздик стал чемпионом мира 1 декабря прошлого года, когда в канадском Квебеке нокаутировал Адониса Стивенсона.

Ранее УНИАН сообщал, что подтвержден следующий бой украинского чемпиона Василия Ломаченко.