"Вася на голову выше": украинский тренер дал прогноз на следующий бой Ломаченко

Сергей Гордиенко считает, что украинский чемпион имеет больше шансов победить, чем его соперник.

Главный тренер женской сборной Украины Сергей Гордиенко уверен в победе украинца Василия Ломаченко в поединке против британца Люка Кэмпбелла.

Об этом он заявил в интервью Luckypunch.net.

"Я жду очень интересного, зрелищного поединка. Встречаются все-таки два олимпийских чемпиона, бой будет достойный. За Кэмпбеллом я следил еще, когда он был любителем, он довольно неплохой боксер, но Вася на голову его выше по мастерству.

Сильные стороны Василия в этом бою? Скорость, тактическая грамотность, они с Анатолием (отец и тренер - прим. ред.) всегда хорошо планируют поединки. Все, что они планируют, у них получается. Также Ломаченко физически лучше готов всегда, чем все другие боксеры", - отметил специалист.

Бой состоится 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Ранее УНИАН сообщал, что Ломаченко получил рекордный гонорар в карьере.