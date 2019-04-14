В лагере Ломаченко прояснили ситуацию с травмой руки - операция не потребуется

Украинец сможет вернуться на ринг в сентябре.

Промоутер чемпиона мира по боксу WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас сообщил, что травма украинца, полученная в победном бою с Энтони Кроллой, оказалась несерьезной. Это стало известно после МРТ, проведенного в больнице Лос-Анджелеса.

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«Его костяшка просто вывихнута, операция не требуется. Они просто поставили ее на место. Три недели в гипсе, и он будет в порядке. Мы увидим его снова в ринге, скорее всего, в сентябре», – сказал Климас, чьи слова цитирует ESPN.

Напомним, что Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде. Всего за поединок украинский боксер пропустил лишь 12 ударов.

После боя были подозрения, что Василий сломал руку и может пропустить до двух месяцев тренировочного процесса.