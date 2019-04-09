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Братья Кличко получили награды от Немецкой ассоциации боксеров

12:56, 09 апреля 2019
Бокс
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Владимир и Виталий Кличко получили награды от Немецкой ассоциации боксеров / klitschko-brothers.com

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«Вечный» чемпион WBC и двукратный чемпион в супертяжелом весе на двоих провели 79 поединков в Германии и получили свои награды в честь 70-летия ассоциации. Владимир признался, что не ожидал такого сюрприза.

«Изначально Виталий и я попросту приехали отпраздновать юбилей ассоциации, но получили награды за свои достижения в течение жизни и двойную причину для празднования», - цитирует Владимир Кличко klitschko-brothers.com

Отметим, что Кличко-младший может вернуться в ринг и имеет предложение от телетранслятора DAZN на 80 миллионов долларов.

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Теги: #Германия#Виталий Кличко#Владимир Кличко