Братья Кличко получили награды от Немецкой ассоциации боксеров

Владимир и Виталий на двоих провели 79 поединков в Германии.

Легендарные украинские боксеры Владимир и Виталий Кличко получили награды от Немецкой ассоциации боксеров.

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«Вечный» чемпион WBC и двукратный чемпион в супертяжелом весе на двоих провели 79 поединков в Германии и получили свои награды в честь 70-летия ассоциации. Владимир признался, что не ожидал такого сюрприза.

«Изначально Виталий и я попросту приехали отпраздновать юбилей ассоциации, но получили награды за свои достижения в течение жизни и двойную причину для празднования», - цитирует Владимир Кличко klitschko-brothers.com.

Отметим, что Кличко-младший может вернуться в ринг и имеет предложение от телетранслятора DAZN на 80 миллионов долларов.