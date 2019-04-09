Братья Кличко получили награды от Немецкой ассоциации боксеров
12:56, 09 апреля 2019Бокс
49 0
Владимир и Виталий на двоих провели 79 поединков в Германии.
Владимир и Виталий Кличко получили награды от Немецкой ассоциации боксеров / klitschko-brothers.com
Легендарные украинские боксеры Владимир и Виталий Кличко получили награды от Немецкой ассоциации боксеров.
Читайте также"Поддерживаю": Виталий Кличко высказался о возможном возвращении Владимира
«Вечный» чемпион WBC и двукратный чемпион в супертяжелом весе на двоих провели 79 поединков в Германии и получили свои награды в честь 70-летия ассоциации. Владимир признался, что не ожидал такого сюрприза.
«Изначально Виталий и я попросту приехали отпраздновать юбилей ассоциации, но получили награды за свои достижения в течение жизни и двойную причину для празднования», - цитирует Владимир Кличко klitschko-brothers.com.
Отметим, что Кличко-младший может вернуться в ринг и имеет предложение от телетранслятора DAZN на 80 миллионов долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter