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Усик побрился налысо в свой День рождения

12:39, 17 января 2019
Бокс
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Усик сегодня отмечает свой 32-й день рождения / К2

Спортсмен, проводящий отпуск на острове Бали (Индонезия) опубликовал серию фотографий в своем Instagram

Сначала на голове у боксера шевелюра, затем остается чуб, а после он и вовсе позирует побритым налысо.

"Безумное утро. Всем мир", - подписал Усик серию фотографий, на который сразу отреагировали его поклонники.

На момент написания заметки новость уже лайкнули 62 с половиной тысячи поклонников украинского боксера.

Как сообщал УНИАН, накануне Усик выложил фото, где он позирует в футболке киевского "Динамо".

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Теги: #бокс#отпуск#Усик абсолютный чемпион мира