Усик побрился налысо в свой День рождения

Украинскому абсолютному чемпиону мира по боксу исполнилось 32 года.

Украинский абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (крузервейт) Александр Усик радикально сменил имидж в свой 32-й день рождения.

Спортсмен, проводящий отпуск на острове Бали (Индонезия) опубликовал серию фотографий в своем Instagram.

Сначала на голове у боксера шевелюра, затем остается чуб, а после он и вовсе позирует побритым налысо.

"Безумное утро. Всем мир", - подписал Усик серию фотографий, на который сразу отреагировали его поклонники.

На момент написания заметки новость уже лайкнули 62 с половиной тысячи поклонников украинского боксера.

Как сообщал УНИАН, накануне Усик выложил фото, где он позирует в футболке киевского "Динамо".