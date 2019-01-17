Усик побрился налысо в свой День рождения
12:39, 17 января 2019Бокс
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Украинскому абсолютному чемпиону мира по боксу исполнилось 32 года.
Усик сегодня отмечает свой 32-й день рождения / К2
Украинский абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (крузервейт) Александр Усик радикально сменил имидж в свой 32-й день рождения.
Спортсмен, проводящий отпуск на острове Бали (Индонезия) опубликовал серию фотографий в своем Instagram.
Сначала на голове у боксера шевелюра, затем остается чуб, а после он и вовсе позирует побритым налысо.
"Безумное утро. Всем мир", - подписал Усик серию фотографий, на который сразу отреагировали его поклонники.
На момент написания заметки новость уже лайкнули 62 с половиной тысячи поклонников украинского боксера.
Как сообщал УНИАН, накануне Усик выложил фото, где он позирует в футболке киевского "Динамо".
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