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Усик стал претендентом на звание Боксер года по версии WBC

14:44, 27 декабря 2018
Бокс
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Усик претендует на титул Боксера года от WBC / instagram.com/wbcboxing

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (крузервейт) Александр Усик вошел в список номинантов на звание Боксера года по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Конкуренцию ему составят Деонтей Уайлдер, Сауль Альварес, Майки Гарсия, Каллум Смит и Ваенхонг Менайотин, сообщается в официальном аккаунте WBC Instagram.

В нынешнем году Усик првел три боя, в которых уверенно победил. Сначал украинец объединил свой титул чемпиона WBO с поясом WBC, который владел ранее владел латыш Майрис Бриедис, а затем победил россиянина Мурата Гассиева и добавил в свою коллекцию титулы WBA и IBF, став абсолютным чемпионом мира.

В последнем бою года в декабре Усик победил британца Тони Беллью и сохранил титул абсолютного чемпиона мира.

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Теги: #бокс#рейтинг#Усик абсолютный чемпион мира