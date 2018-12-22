12 очков Лэня помогли Атланте обыграть Нью-Йорк в матче НБА

Игра завершилась со счетом 114:107.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в одном из которых "Нью-Йорк Никс" на своей площадке на арене Мэдисон Сквер Гарден принимал "Атланту Хоукс" и уступил сопернику.

Матч завершился со счетом 107:114, сообщает официальный сайт лиги.

Украинский легионер Хоукс Алексей Лэнь набрал в этом матче 12 очков.

Наш игрок не попал в стартовый состав Хоукс, но провел на площадке 21:07 минут. За это время он отметился несколькими результативными действиями, чем существенно помог своей команде.

В другом матче дня Лос-Анджелес Лейкерс обыграл Нью-Орлеан Пеликанс (112:104) без помощи украинца Святослава Михайлюка, который по решению тренера был оставлен на скамейке запасных.

НБА. Регулярный чемпионат.

21. декабря.

Шарлотт – Детройт 98:86 (25:21, 20:19, 30:25, 23:21)

Торонто – Кливленд 126:110 (34:28, 25:24, 40:41, 27:17)

Бруклин – Индиана 106:114 (27:37, 22:22, 31:25, 26:30)

Нью-Йорк – Атланта 107:114 (39:28, 30:32, 20:27, 18:27)

Бостон – Милуоки 107:120 (22:35, 26:30, 30:28, 29:27)

Чикаго – Орландо 90:80 (19:20, 27:19, 27:24, 17:17)

Сан-Антонио – Миннесота 124:98 (29:21, 33:23, 25:27, 37:27)

Портленд – Юта 90:120 (26:33, 23:22, 19:28, 22:37)

Сакраменто – Мемфис 102:99 (24:32, 16:21, 25:21, 37:25)

Лейкерс – Новый Орлеан 112:104 (34:34, 35:31, 25:23, 18:16)