Спортивные федерации обратились к правительству по вопросу сокращения финансирования

Представители мира спорта обеспокоены возможным сокращением расходов на отрасль.

Спортивные федерации написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству по вопросу сокращения расходов на спорт в 2020-м году.

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Ранее стало известно, что Кабмин предложил урезать бюджет отрасли на 55 процентов.

"Уважаемый господин Президент Украины. Уважаемый господин председатель Верховной Рады Украины, уважаемые дамы и господа, народные депутаты Украины.

Мы, представители национальных спортивных федераций Украины, обращаемся к вам из-за чрезвычайной обеспокоенности, вызванной предложением Кабинета Министров Украины относительно беспрецедентного сокращения запланированного на 2020 год финансирования спорта в нашей стране.

Следует отметить, что спортивная отрасль Украины, особенно в сегменте спорта высших достижений, уже понесла значительные потери из-за пандемии коронавируса COVID-19. Отменены многие национальные и международные соревнования, отсрочено проведение Олимпийских и Паралимпийских Игр, отменены тренировочные сборы, вообще нарушен весь тренировочный процесс. Для восстановления - необходимы время и адекватная финансовая поддержка.

Мы понимаем, что пандемия коронавируса COVID-19 приносит значительные вызовы для нашего государства. Успешная борьба с болезнью требует дополнительных ресурсов. Но пока создается впечатление, что спорт хотят сделать донором для их добычи, вместо равномерного распределения этой нагрузки между различными отраслями.

Не надо забывать, что после того, как пандемия отступит, продолжится жизнь. И если сегодня поддержать предложение Кабинета министров Украины относительно уменьшения финансирования спорта, то завтра этого самого спорта в Украине фактически не останется.

Существует минимально необходимая грань, за которой спорт исчезает: теряются специалисты и спортсмены, разрушаются базовые вещи, без которых восстановить спортивный процесс будет очень трудно, долго и слишком затратно. Будут разрушены многолетние наработки, карьеры многих спортсменов будут сломаны, ведущие тренеры вновь при первой возможности уедут за границу.

Экосистема нашего спорта получит мощный удар после которого может и не оправиться. Такого сокращения не предлагали ни во время кризиса 2008-2009 годов, ни в бурный 2014 год, понимая последствия таких действий.

Да, учитывая действующие обстоятельства (среди которых, в том числе, и отсрочки Олимпийских и Паралимпийских игр), можно высчитывать объективную сумму, на которую относительно безболезненно можно сократить расходы на спортивную отрасль в течение 2020 года. Для этого нужно привлечь представителей Министерства молодежи и спорта Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта и Национальных Федераций по видам спорта.

Справедливым было бы высчитывать из запланированного бюджета те мероприятия, которые не состоялись. Но многим атлетам надо еще вести борьбу за Олимпийские лицензии, отстаивать честь страны на Всемирных и Европейских чемпионатах, а также качественно готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые хоть и перенесены, но все равно состоятся. И все мы хотим, чтобы на главном старте четырехлетия гимн Украины чаще звучал на весь мир, прославляя нашу страну.

Лишь после консультаций мы считаем возможным принимать любое решение по этому вопросу, если цель - не полное уничтожение спортивной отрасли", - сказано в обращении.

Cтоит отметить, что из-за пандемии коронавируса уже остановлены все спортивные мероприятия в стране.

УНИАН ранее сообщал о том, что в МОК назвали ориентировочную дату проведения Олимпиады в Токио.