В МОК назвали ориентировочную дату проведения Олимпиады в Токио

Перенесенная Олимпиада, скорее всего, пройдет летом.

Глава Координационной комиссии Международного олимпийского комитета по Олимпийским играм в Токио Джон Коутс назвал предполагаемые даты Игр, которые были перенесены из-за коронавируса.

Его слова приводит thejakartapost.com.

Ожидается, что в 2021 году Олимпиада пройдет в период с середины июля по первую половину августа.

Коутс отметил, что Игры должны пройти между двумя турнирами "Большого шлема" - Уимблдоном и US Open.

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Кроме того, МОК предстоит решить, как избежания пересечения с чемпионатами мира по плаванию (с 16 июля по 1 августа) и легкой атлетике (с 6 по 15 августа). ЧМ по легкой атлетике может быть перенесен на 2022 год.

Даты проведения Игр будут утверждены в ближайший месяц.

"Мы хотим более или менее окончательно согласовать даты в течение четырех недель", - сказал Коутс.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Олимпиада-2020 не будет менять название из-за переноса.