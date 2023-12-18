В Украине 1 сентября 2023 года изменились акцизные марки на алкогольных и табачных изделиях. Это означает, что все мы должны быть очень внимательны, покупая данные товары, особенно во время новогодних праздников.

Фальсификат и продукция сомнительного происхождения – масштабная проблема для Украины. Наиболее опасная ситуация наблюдается именно на рынке подакцизных товаров – алкоголя и сигарет. По оценкам "Экономической экспертной платформы", доля "тени" на рынке алкоголя достигает 36%, а на рынке сигарет – 20%.

Изменение акцизных марок создает еще больше возможностей для фальсификаторов, поскольку многие могут быть недостаточно осведомлены о нововведениях. Следовательно, нужно быть очень внимательными. В этой статье мы расскажем о лайфхаках, которые помогут вам избежать риска стать жертвой мошенников, покупая подакцизную продукцию, и объясним, при чем здесь акцизная марка.

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Что изменилось на бутылках и пачках?

Изменилась акцизная марка на алкогольных напитках и сигаретных пачках. Теперь акцизки имеют новую цветовую гамму. До 1 сентября 2023 года в Украине все акцизные марки были только голубого и зеленого цвета, сейчас они розовые, оранжевые, ярко-зеленые. Непривычные нашему глазу новые цвета — это новый дизайн акцизных марок, определенный правительством.

Сейчас мы можем увидеть в продаже алкоголь и сигареты с марками старого и нового образца, поскольку производители реализуют еще запасы продукции, которую изготовили до 1 сентября 2023 года.

Как будут выглядеть новые акцизные марки?

Здесь мы собрали для сравнения марки старого и нового образца, чтобы наглядно продемонстрировать их отличие.

На что теперь обращать внимание?

На новых акцизных марках появилась блестящая голограмма серебряного цвета и выразительный элемент, символизирующий то или иное изделие.

Для сигарет таким элементом стала традиционная трубка для курения табака: она есть на всех акцизных марках сигарет с фильтром либо без него, украинского или зарубежного производства.

Для алкогольных напитков этот элемент тоже выразителен. Например, на акцизных марках для вина изображены кувшин и амфора, а на марках для крепкого алкоголя – рюмки и кубок.

Богаче стала и цветовая гамма акцизных марок: голубые и зеленые марки скоро полностью будут заменены на розовые, оранжевые, ярко-зелено-синие.

Почему так много разных акцизных марок?

Это связано с большим ассортиментом продукции, ведь в Украине продаются и импортные товары. Например, вина отечественного и импортного производства обозначают марками разного цвета. Так же и с ликеро-водочными изделиями. Для алкогольных изделий существует всего четыре типа акцизных марок. Значительно больше их для табачной продукции – ведь здесь ассортимент куда шире.

Сейчас на рынке продаются товары со старыми и новыми акцизными марками. Производители продолжают реализовывать запасы своей продукции, которую производили до 1 сентября 2023 года, и поэтому она имеет старые акцизные марки.

Почему сменили акцизные марки?

Правительство решило изменить дизайн акцизных марок, чтобы уменьшить количество подделок на рынке алкогольной и табачной продукции. Подакцизные товары ежегодно пополняют бюджет на сотни миллиардов гривен — эти деньги нужны для финансирования обороны.

Изменение дизайна марки акцизного сбора – это не прихоть производителей, а обязательное для выполнения решение правительства.

Основная отличительная черта новых марок от старых — дополнительные степени защиты.

Вместо вывода

Как видим, государство обновило дизайн акцизных марок для контроля оборота алкогольной и табачной продукции, поэтому не менее важно сохранять внимательность и самим покупателям. Следует покупать подакцизную продукцию у проверенных продавцов и не доверять подозрительно низкой цене. Сигареты не могут стоить менее 59 грн.

Если дата производства сигарет или алкоголя указана после 1 сентября 2023 года, однако акцизная марка старого образца — вы видите подделку либо нелегальный продукт, за качество которого никто не может поручиться.

Будьте внимательны! Пусть новогодние покупки и праздники в кругу близких подарят вам радость!