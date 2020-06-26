ВНО 2020 по математике: опубликованы правильные ответы на тест

В этом году тест по математике сдавали более 152 тысячи человек.

В четверг, 25 июня, участники основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года сдавали тесты по математике. В этом году участие в тестировании по математике приняли 152 180 человек, что составляет 81,79 % от общего количества зарегистрированных.

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Сертификационная работа по математике насчитывала 35 заданий разных форм: с выбором одного правильного ответа (20 заданий), на установление соответствия (4 задания), открытой формы с коротким (8 заданий) и развернутым (3 задания) ответом.

Во время определения результатов ЗНО по шкале 100-200 баллов будет установлен порог "сдал/не сдал" – то есть минимальный тестовый балл, который за выполнение работы может получить участник с минимальным уровнем знаний. На основе тестового балла участника, преодолевшего этот порог, будет определена его рейтинговая оценка по шкале 100-200 баллов, и он сможет принять участие в конкурсном отборе в учреждения высшего образования.

Результаты внешнего независимого оценивания по математике будет объявлены до 17 июля. Пока же Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту по математике основной сессии ВНО 2020 года.

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