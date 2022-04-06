Горожане зажгли сотни лампадок, в том числе выложив из них карту Украины.

Во Львове вечером 5 апреля 2022 года прошла общегородская акция "Свет памяти".

На акции побывал фотокорреспондент УНИАН.

Горожане зажгли сотни лампадок, в том числе выложив из них карту Украины.

Также прошла панихида с участием представителей всех религиозных конфессий в память о невинно убитых украинцах, погибших от рук российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2022 года состоялось заседание Совбеза ООН для обсуждения массовых убийств в Буче Киевской области, совершенных российскими военными.

На данный момент Организация Объединенных Наций уже задокументировала 1 480 погибших мирных жителей со времени начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. Среди погибших 331 мужчина, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Только в одной Буче под Киевом, по данным мэра города Анатолия Федорука, российские военные во время оккупации расстреляли, по меньшей мере, 320 мирных жителей.

После зверств, совершенных россиянами в Буче, в мире заговорили об очередном ужесточении санкции против России. При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к введению против РФ санкций, которые были бы соизмеримыми со зверстами, совершаемые российскими военными в Украине.