Глава государства намекнул, что надо прекращать работу российских банков, транзит товаров в Россию, оплату за российские носители и тому подобное.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к введению против РФ санкций, которые были бы соизмеримыми со зверстами, совершаемые российскими военными в Украине.

Об этом говорилось в его вечернем видеообращении.

"Готовим новый пакет мощных санкций против России за все то, что она наделала против наших граждан. Сейчас принципиальный момент, прежде всего для Западных лидеров. И это уже касается не того, как наши люди оценят новые санкции и что про них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях оценят в самих западных обществах. После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соразмерными тяжести военных преступлений оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, отсутствие необходимых ограничений против страны-оккупанта будет иметь последствия и для политического руководства стран, которые их не применят.

"Если после этого российские банки еще смогут функционировать, как обычно, если после транзит товаров в Россию будет продолжаться, как обычно, если после этого страны Евросоюза будут платить за энергоносители, как обычно, то политическая судьба некоторых лидеров будет развиваться уже не как обычно", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркивал: "Нужно наконец понять, что нефтяное эмбарго, а также санкции против российских банков - это тот шаг, который необходим для прекращения войны в Украине. Потому что это разрушит российскую экономику".

Он советовал западным лидерам последовать примеру Польши и стран Балтии и не стоит искать полумеры, как это было в 2014 году, поскольку никакие ограничения не заменят эмбарго.

Литва первой в ЕС полностью отказалась от российского газа. Страна решила больше не импортировать природный газ из России, о чем было объявлено 2 апреля.

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