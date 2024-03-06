В "Укрзализныце" уже отреагировали на инцидент.

Украинская военнослужащая заявила, что проводник "Укрзализныци" отказывался пускать женщин в вагон, аргументируя это тем, что сначала на поезд должен сесть мужчина.

По словам Ирины Бобик, инцидент произошел при посадке пассажиров в поезд Львов-Запорожье. Проводник отказался начинать посадку в вагон и заставил женщин ждать на перроне прибытия мужчины-пассажира, сообщила она на своей странице в социальной сети Facebook.

"На мои попытки решить ситуацию мирно (я напомнила господину проводнику, что 21 век на дворе, и что женщины тоже люди) господин проводник не реагировал. Только мои аргументы, что я действующая военнослужащая, подействовали, и он в конце концов пропустил нас в вагон. Я, конечно, понимаю, что ситуация не конец света. Но я за то воюю, чтобы в тылу меня заставляли себя почувствовать недочеловеком в угоду магическому мышлению и древним предрассудкам?" - отметила защитница.

В комментариях к ее сообщению представитель "Укрзализныци" извинился за неудобства и заверил, что компания придерживается принципа равноправия пассажиров. "Мы не суеверны и серьезно относимся к данному случаю и обязуемся тщательно рассмотреть эту ситуацию и принять необходимые меры", - говорится в сообщении.

Скандалы вокруг Укрзализныци: последние новости

Напомним, летом украинка пожаловалась в сети на приставания со стороны попутчика в поезде "Киев - Львов". По ее словам, мужчина делал ей сексуальные намеки.

Когда девушка пожаловалась проводнику, тот предложил ей привыкать, поскольку, по его словам, "скоро таких киборгов с войны вернется очень много, у них у всех с "кукухой" будет не все в порядке".

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