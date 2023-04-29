Президент рассказал об этом ведущему Дмитрию Комарову.

Ведущий и журналист Дмитрий Комаров презентовал спецпроект "Рік. За кадром". Он провел один день с президентом Украины Владимиром Зеленским и взял у него интервью.

Комаров, в частности, спросил, как Зеленский сейчас общается со своими родителями. Многих интересует, что именно 72-летняя мать и 75-летний отец говорят президенту.

Зеленский признал, что родители за него переживают. Впрочем, они находятся в Украине, следят за ситуацией и верят в нашу победу.

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"Мои родители, они все знают. Они находятся здесь, в Украине, у себя дома. Мама всегда задает, мне кажется, одинаковые вопросы: как я, поел ли я. А отец говорит: "Следим, молодцы, добивайте их", - признался Зеленский.

Мать просит его быть осторожным. А отец Зеленского ждет, когда защитники Украины выгонят врага и одолеют всех российских оккупантов.

"С первых дней войны говорит, что у них шансов ноль", - добавил президент, рассказывая о своем папе.

Зеленский о родителях - видео

Напомним, ранее стало известно, что в новом проекте о полномасштабной войне Комаров покажет до сих пор неизвестные факты, о которых уже сейчас можно говорить.

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