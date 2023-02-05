Благодаря международным донорам около 150 генераторов уже доставлены в медицинские учреждения.

Через фандрейзинговую платформу UNITED24 за 9 месяцев собрано почти $279 млн на поддержку Украины.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информируя о результатах работы проекта. "В поддержку Украины было собрано уже 278 890 001 доллар. Около 150 генераторов, приобретенных в пределах LightUpUkraine, уже поступили в медицинские учреждения. В январе на энергетических объектах было установлено 6 систем противодействия вражеским беспилотникам "ловцы шахедов", - написал он.

Глава государства напомнил, что также UNITED24 презентовала направление "Восстановление Украины".

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Что такое проект UNITED24

5 мая президент Владимир Зеленский начал проект UNITED24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Амбассадорами UNITED24 стали многие известные люди.

14 октября 2022 года по инициативе UNITED24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку "Ловца шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты. Кампанию Light up Christmas for Ukrainians запустили в декабре 2022 года на базе UNITED24 совместно с Parimatch. Ее цель с помощью доноров со всего мира собрать средства на генераторы для украинских больниц.

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