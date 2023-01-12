В целом же благодаря государственной фандрейзинговой платформе собрано уже более 10 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что по состоянию на сегодня только через United24 было собрано уже около полумиллиарда гривень от людей из более ста стран - на восстановление жилья.

В своем видеообращении Зеленский отметил, что сегодня, 12 января, состоялось открытие нового направления в украинской государственной благотворительной платформе United24. Это направление - восстановление Украины.

"То есть это генерация средств для восстановления. В частности, жилья для украинцев на территориях, пострадавших от российских ударов и оккупации. По состоянию на этот день только через United24 собрано уже около полумиллиарда гривен от людей из более ста стран - для восстановления жилья", - сказал президент.

Видео дня

Он добавил, что это ощутимая помощь и местным громадам и государству.

"В целом же благодаря государственной фандрейзинговой платформе собрано уже более 10 миллиардов гривен. Я благодарю всех, кто присоединился к собранию United24", - отметил глава государства.

Международная помощь для восстановления Украины

На этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в 2023 году планирует получить 17 млрд долларов на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.

Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры Украины: эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения, которое было подписано сегодня японской и украинской сторонами и представителями ООН.

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