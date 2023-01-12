Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что по состоянию на сегодня только через United24 было собрано уже около полумиллиарда гривень от людей из более ста стран - на восстановление жилья.
В своем видеообращении Зеленский отметил, что сегодня, 12 января, состоялось открытие нового направления в украинской государственной благотворительной платформе United24. Это направление - восстановление Украины.
"То есть это генерация средств для восстановления. В частности, жилья для украинцев на территориях, пострадавших от российских ударов и оккупации. По состоянию на этот день только через United24 собрано уже около полумиллиарда гривен от людей из более ста стран - для восстановления жилья", - сказал президент.
Он добавил, что это ощутимая помощь и местным громадам и государству.
"В целом же благодаря государственной фандрейзинговой платформе собрано уже более 10 миллиардов гривен. Я благодарю всех, кто присоединился к собранию United24", - отметил глава государства.
Международная помощь для восстановления Украины
На этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в 2023 году планирует получить 17 млрд долларов на восстановление имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного российского вторжения.
Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры Украины: эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения, которое было подписано сегодня японской и украинской сторонами и представителями ООН.