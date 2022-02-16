Украинский омбудсмен осудила решение "суда", ведь все обвинения в отношении Есипенко являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело является сфабрикованным.

"Суд" во временно оккупированном Россией Крыму приговорил украинского журналиста Владислава Есипенко к шести годам колонии и штрафу в 110 тыс. российских рублей.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Украинский гражданин Владислав Есипенко незаконно осужден на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 110 тыс. российских рублей", - написала она.

По словам Денисовой, такой приговор журналисту "Радио Свобода" вынес подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд".

Она напомнила, что Есипенко обвиняется в "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств".

"Осуждаю решение "Симферопольского районного суда", ведь все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело является сфабрикованным", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что приговор Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом.

"Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - добавила она.

Что известно о деле Есипенко

10 марта 2021 года в Симферополе российская ФСБ задержала Есипенко, а затем подконтрольный Кремлю "суд" отправил его под стражу.

Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Позже оккупанты добавили еще и подозрение в шпионаже, а также подозрение по статье 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.

Выяснилось, что Есипенко как внештатный журналист сотрудничал с проектом "Радио Свобода" - "Крым.Реалии".

19 марта супруга Есипенко Екатерина призвала президента Украины Владимира Зеленского и международное сообщество способствовать освобождению ее мужа. Она также заявила о давлении и пытках, которые оккупанты применяли к ее мужу, и что опасается за его жизнь.

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