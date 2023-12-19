Он подчеркивает, что Украина должна бороться.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что чем больше Россия отступит, тем она будет слабее.

"У меня нет ничего личного. На этом посту я должен защищать наше государство согласно нашей Конституции. Всю ее территорию. А вся наша территория-с оккупированным Донбассом и Крымом. Поэтому я могу это только так воспринимать", - отметил глава государства во время своей итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос, что для него лично является победой.

В то же время он добавил, что "люди поделились" в вопросе того, что является победой.

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"Кто-то начал говорить: "Да давай здесь уже, где мы находимся, - это уже победа, нас не оккупировали". Когда ты приезжаешь в Соединенные Штаты или в Европейский Союз: "То, что Россия вас не смогла разрушить, - это уже победа! У вас осталось государство, идентичность, вы все вернете: впоследствии, с историе", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что он со скепсимом относится к этому, и считает, что Украина должна бороться.

"Потому что никто не гарантирует, что если даже завтра мы дойдем до той линии, где это нашествие началось... и если так получится, то, а что дальше? Как будет дальше? Какие гарантии безопасности мы получим? Кто гарантирует, что будет безопасность с Россией?" - заметил он.

Зеленский добавил, что понятно, что чем больше Россия отступит, тем она будет слабее.

"Начиная с их лидера внутри государства. Это проявление слабости. Заканчивая их присутствием на международном поле, на международных площадках. И это очень важно. Надо использовать это время. И дай бог, у нас будет такая возможность. Мы все боремся, молимся, чтобы у нас получилось. Это будет очень сложно", - подчеркнул глава государства.

Мир в Украине - что еще говорил Зеленский

Президент Владимир Зеленский относительно возможности переговоров замечает, что этот вопрос на сегодня не актуален, он не видит такого запроса от России.

По его словам, война, победа, поражение, стагнация - зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но по большей части от нас с вами.

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