В состав нового фейкового "органа власти" вошли преимущественно лица, имеющие проблемы с законом.

В Херсоне коллаборанты собрались в облсовете и призвали местных жителей к поддержке российской оккупации.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, 16 марта местные коллаборанты в здании Херсонского облсовета провели незаконное собрание созданного оккупантами псевдооргана власти "Комитета спасения "За мир и порядок".

Отмечается, что в состав фейкового органа преимущественно вошли лица, имеющие проблемы с законом.

"На собрании они убеждали жителей области в том, что украинская власть больше не руководит регионом и призвали к поддержке оккупации Россией. Своими действиями они нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

По факту оказания иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины во время военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины) начато уголовное производство.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискации имущества.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на слова депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, на Херсонщине российские оккупанты готовят референдум по созданию так называемой "ХНР".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что организаторов, пособников и исполнителей псевдореферендума ждет уголовная ответственность.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, деятели-коллаборанты, которые соблазнились на предложения от оккупантов, подписывают себе приговор.

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