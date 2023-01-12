За принятие законопроекта проголосовали 231 народный депутат.

Верховная Рада приняла закон о гарантиях возврата валютной выручки при экспорте зерна.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно применения режима экспортного обеспечения на период действия военного, чрезвычайного положения" проголосовали 231 народный депутат.

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Согласно пояснительной записке, целью проекта является создание механизма для обеспечения своевременного и в полном объеме поступления валютной выручки по экспортным операциям и регулирования платежного баланса Украины при экспорте отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины путем введения режима экспортного обеспечения на период действия военного, чрезвычайного положения.

"Принятие закона будет способствовать поступлению валютной выручки и предотвратит необоснованную утечку капитала из государства путем создания предохранителей для уменьшения случаев закупок сельскохозяйственной продукции за наличный расчет и дальнейшего экспорта этой продукции без возврата валютной выручки от таких операций в Украину", – говорится в документе.

Экспорт зерна из Украины: подробности

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создании безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

По подсчетам Министерства инфраструктуры, по состоянию на 9 января в целом в рамках "зерновой инициативы" порты Большой Одессы уже отправили для стран Африки, Азии и Европы 17 млн тонн агропродукции.