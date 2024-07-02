Впрочем, пока существует определенная неопределенность относительно этого визита.

Во вторник, 2 июля, скандальный венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетит Киев.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, Орбан прибудет в Киев в рамках неожиданного визита. Он состоится в то время, когда Венгрия перебирает на себя председательство в ЕС по ротационному принципу".

Ожидается, что пророссийский политик встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения приедет в страну.

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Как пишет The Guardian, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит, но другой источник в Киеве подтвердил планы.

"Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту", - сказал источник.

Источник в Будапеште сообщил, что переговоры относительно визита были длительными. Главной темой якобы станет вопрос прав венгероязычного меньшинства в Украине, которое проживает на крайнем западе Украины вблизи границы между двумя странами.

"Предпосылкой встречи было решение вопроса прав гражданства. В течение последних недель договоренность была достигнута. Они смогут объявить об этом как об успехе", - сообщил источник.

Источник в Киеве сообщил, что существует неопределенность относительно того, едет ли Орбан в Киев в двустороннем качестве, или как представитель ЕС.

"Очевидно, что существует конфликт (между интересами ЕС и Будапешта - УНИАН)", - сказал неназванный собеседник.

Последние заявления Орбана относительно Украины

Как писал УНИАН, Европейский Союз оштрафовал Венгрию за нарушение правил обращения с мигрантами и беженцами. В то же время Виктор Орбан пообещал компенсировать эти убытки за счет учреждений, которые помогали Украине бороться против российских оккупантов.

Также премьер-министр Венгрии раскритиковал западных лидеров за желание победить РФ. Он отметил, что их главные цели только "власть и деньги".

"Западные лидеры, которые стали на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - подчеркнул венгерский политик.

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