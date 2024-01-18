Глава государства ожидает, что все украинские дипломатические представители активизируют работу, чтобы международные партнеры реагировали активнее на каждый случай обхода санкций со стороны России.

Блокирование путей обхода западных санкций - это блокирование террора Российской Федерации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Продолжаем нашу коммуникацию с партнерами относительно санкций против России – их полного действия. Все наши дипломатические представители должны активизироваться, чтобы и партнеры реагировали активнее на каждый случай обхода санкций со стороны России", - сообщил президент.

Он подчеркнул, что санкции против России не являются абстрактным вопросом.

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"Это о том, как государство-террорист производит оружие, в частности ракеты. Во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, произведенных за рубежом, и многие из них – компаниями из свободного мира", - отметил Зеленский.

В этой связи, сегодня был соответствующий доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко.

"Четкие факты. Поэтому блокировать пути обхода Россией санкций - это буквально блокировать террор. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают, и каждому и каждой в мире, кто помогает нам в соответствующей работе", - заявил Зеленский.

Россия обходит западные санкции

Раньше расследование "Украинской правды" обнаружило, что Россия изо всех сил пытается заменить западную электронику и промышленное оборудование китайскими или собственными аналогами, однако половина импортируемых компонентов для оружия - это все еще продукция западных компаний. При этом россияне изобретают все новые и новые схемы обхода санкций.

Россия покупает старые детали для западных станков на маркетплейсах и собирает их как конструктор.

Издание Business Insider со ссылкой на статью исследователей из Йельского университета Джеффри Зонненфельда и Стивена Тиана сообщало, что ситуация в российской экономике далека от устойчивой, несмотря на заявления самого Кремля. Западные санкции и массовый отток транснациональных компаний нанесли огромный ущерб экономике страны. Эксперты отмечают, что санкционное давление нужно продолжать, оно дает эффект.

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