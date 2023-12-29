Россия из-за санкций не имеет доступа к технологиям, чтобы обеспечить расширение экспорта сжиженного природного газа.

Новые санкции США представляют серьезное препятствие для увеличения экспорта морского сжиженного природного газа (СПГ) России, которая пытается компенсировать убытки из-за падения экспорта трубопроводного газа в Европу.

Издание Reuters пишет, что сейчас Россия занимает четвертое место в мире по объемам производства СПГ после США, Катара и Австралии. Москва намерена увеличить свою долю на мировом рынке с текущих 8% до примерно пятой части, утроив производство до более чем 100 миллионов метрических тонн к 2035 году.

Влияние санкций на сферу сжиженного природного газа усиливается из-за небольшого количества танкеров, предназначенных для перевозки газа, и недоступности для России соответствующих технологий и финансов.

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Усилия России перенаправить продажи газа в Китай, второй по величине потребитель энергии в мире после США, к настоящему времени оказались ограниченными в успехе. Длительные переговоры об увеличении продаж газа в Китай через трубопровод "Сила Сибири-2" пока не завершились заключением стабильного контракта.

В издании пояснили, что санкции США, которые, по словам России, отражают стремление Вашингтона устранить конкурентов своего СПГ, уже привели к тому, что крупнейший российский производитель СПГ "Новатэк" объявил о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам из проекта.

Отмечается, что западные санкции спровоцировали иностранных акционеров приостановить участие в проекте, отказавшись от своих обязательств по финансированию и контрактов на поставку завода. Некоторые западные компании, обладающие техническими знаниями, покинули Россию из-за войны в Украине.

Энергетические санкции против РФ - последние новости

В декабре 2023 года группа конгрессменов Палаты представителей обратилась с письмом к советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением усилить энергетические санкций против РФ. Они отметили, что схема ограничения цен на российскую нефть позволяет России продолжать финансировать войну против Украины.

Позже стало известно, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ-2", который контролирует российская компания "Новатэк", объявили форс-мажор относительно участия в проекте из-за санкций. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению контрактов на газ. речь идет о французской TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC.

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