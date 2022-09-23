Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника завершил свой первый набор студентов. 19 сентября более 350 студентов начали обучение по современным инженерно-техническим специальностям.

Изначально группа Метинвест планировала открыть университет в Мариуполе: с уникальным кампусом в новом ультрасовременном здании. Однако строительство приостановила война и временная оккупация города. Несмотря на это руководство решило сохранить вуз и начать обучение в нем: в режиме комбинированного онлайн-офлайн обучения.

Начало обучения прокомментировал акционер группы Метинвест Ринат Ахметов:

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"Нам нужна победа Украины на всех фронтах. И мы ее должны ковать каждый день и во всем. Для победы в экономике Украине нужны высококлассные специалисты, которые будут строить нашу Родину. Именно таких специалистов будет готовить Метинвест Политехника. Верю, что университет станет центром объединения людей, которым небезразлична судьба Мариуполя и Украины. После нашей победы мы обязательно вернемся в Мариуполь и достроим самый современный дом для самого современного вуза".

С началом полномасштабного вторжения, несмотря на приостановку строительства корпуса вуза в Мариуполе, не прекращалась работа над образовательными программами. Так, например, была создана программа по подготовке мультикомпетентных инженеров-лидеров для реализации проектов по восстановлению и отстройке украинской промышленности и инфраструктуры городов в целом.

В итоге более 150 студентов поступили на образовательные программы бакалаврского уровня первого и второго курсов, а почти 200 человек получат квалификацию магистра.

Наиболее привлекательными для обучения первокурсников оказались специальности: металлургия, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, а также охрана труда.

Среди поступающих в Метинвест Политехнику – выпускники колледжей и лицеев, работники предприятий Метинвеста из Запорожья, Покровска, Каменского и Кривого Рога, а также мариупольцы и авдеевчане, которые из-за войны покинули свои дома.

Основные занятия будут проходить онлайн, впрочем практическая составляющая сверхважная для многих специальностей – практика будет проходить на предприятиях Группы Метинвест, также у студентов много лабораторных работ.

По окончании первого семестра лучшие студенты получат стипендии. Также руководство Группы Метинвест будет назначать именные стипендии тем, кто участвует в образовательных и научных проектах, в работе по операционным улучшениям, получает высокие награды за обучение по выбранной специальности.

"Старт обучения в Метинвест Политехнике свидетельствует о том, что прежде всего мы придерживаемся своих планов несмотря на все сверхсложные вызовы времени. А количество желающих получить современные инженерно-технические профессии дает веру в то, что вскоре украинская промышленность будет иметь высококлассных специалистов. А также в том, что мы обязательно восстановим заводы, отстроим города и сделаем Украину центром самых современных инженерных технологий, где будущее есть у каждого, кто хочет учиться, творить и побеждать", – сказал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

К реализации образовательных программ уже привлечены исследователи и эксперты из Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Польша), Montanuniversität Leoben, К1-Меt (Австрия). В дальнейшем планируется наладить образовательное и научное партнерство с профильными университетами Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.