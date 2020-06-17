В Затоке под Одессой чиновники присвоили 1 миллион бюджетных гривень

Злоумышленникам вменяется растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением и выдача заведомо ложных официальных документов.

В курортном поселке Затока Одесской области под предлогом берегоукрепительных работ чиновники присвоили 1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, под процессуальным руководством Белгород-Днестровской местной прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу и работнику Затоковского поселкового совета, а также - руководителю частного предприятия.

Злоумышленникам вменяется растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением и выдача заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Установлено, что в течение мая-сентября 2019 года и. о. председателя и работник поселкового совета по предварительному сговору с предприятием-подрядчиком подписали платежные поручения на общую сумму 1,5 млн грн.

При этом чиновники знали, что работы по капитальному ремонту берегозащитного сооружения выполнены не в полном объеме.

"Вместе с тем, стоимость фактически выполненных строительных работ по капитальному ремонту берегозащитного сооружения составила только порядка 550 тыс. грн", уточнили в пресс-службе.

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Такими образом, бюджету нанесен ущерб примерно на 1 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи Белгород-Днестровского отдела полиции при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как уточнили в УСБУ, сделку организовали должностные лица, которые уже фигурируют в нескольких уголовных производствах из-за масштабных злоупотреблений.

Как отметили в управлении, в 2019 году они заключили с фирмой, которая принадлежит родственникам одного из них, договор на осуществление капитального ремонта берегозащитных сооружений.

Подписание контракта состоялось с грубыми нарушениями - без проекта и соответствующей технической документации. Кроме того, подрядчик вообще не имел лицензии на осуществление такого вида работ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 3 обыска по местам жительства фигурантов дела. Изъята отчетность, финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

Сейчас главному инженеру по техническому надзору, бывшему временно исполняющему обязанности председателя поселкового совета и директору строительной компании объявлено о подозрениях. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к хищению бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, 31 января в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области проводились обыски у должностных лиц, подозреваемых в растрате крупной суммы бюджетных средств - при реконструкции очистных сооружений они присвоили 6 млн грн.

Справка УНИАН. Затока - поселок городского типа в Одесской области. Расположен на Будакской косе, между Днестровским лиманом и Черным морем.

Одно из самых популярных мест отдыха для жителей Украины, Молдовы, Беларуси и до 2014 года – России.

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