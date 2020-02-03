Власти Затоки Одесской области присвоили 6 миллионов при реконструкции очистных сооружений

По данным СБУ, должностные лица курортного поселка пытались присвоить еще 10 миллионов гривень бюджетных средств.

Должностные лица курортного поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области подозреваются в присвоении 6 млн грн бюджетных средств при реконструкции очистных сооружений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области, чиновники Затоковского поселкового совета подозреваются в присвоении средств госбюджета.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители органа местного самоуправления, которые уже являются фигурантами нескольких уголовных производств (подозреваются в злоупотреблении служебным положением), вступили в сговор с представителями местных коммерческих структур.

В частности, весной 2019 года они заключили договор на проведение капитального ремонта и реконструкции очистных сооружений. Общая сумма контрактов – 18 млн грн.

Как отмечается, треть из этих средств злоумышленники присвоили путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ. В частности, сведений об объемах работ и стоимости использованных строительных материалов.

«Сейчас коррупционный механизм блокирован. Кроме того, удалось предотвратить присвоение участниками схемы еще 10 млн грн из государственного бюджета», - сообщили в управлении.

По месту жительства фигурантов дела, а также в служебных помещениях поселкового совета правоохранители провели 8 обысков, в ходе которых изъяты документы отчетности, финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Разоблачение незаконной схемы проводилось совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 31 января в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области проводились обыски у должностных лиц, подозреваемых в растрате крупной суммы бюджетных средств.

Справка УНИАН. Затока — поселок городского типа в Одесской области. Расположен на Будакской косе, между Днестровским лиманом и Черным морем.

Одно из самых популярных мест отдыха для жителей Украины, Молдовы, Беларуси и до 2014 года – России.

Ненадлежащее состояние очистных сооружений – проблема указанного поселка – экологи неоднократно заявляли, что нечистоты из-за этого попадают в море.