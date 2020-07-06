Взял ружье отца и выстрелил в голову: на Житомирщине расследуют загадочную смерть подростка (фото)

В полиции не исключают, что школьник мог состоять в суицидальных группах в социальных сетях.

В Житомирской области полиция устанавливает обстоятельства гибели 13-летнего мальчика, которого обнаружили с огнестрельным ранением головы.

Читайте такжеВ Одесской области суд арестовал подозреваемого в убийстве 13-летней девочкиКак сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, информация об выявлении тела ребенка поступила в полицию около 9:00 5 июля.

«На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля около 19:00 один из сыновей ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами, а утром, после 8:30, нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны в окрестностях с. Майстров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчика обнаружили с огнестрельным ранением головы.

Предварительно установлено, что он без ведома отца взял из сейфа его зарегистрированное охотничье ружье и совершил самоубийство.

По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти ребенка.

«Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях», - добавили в полиции.

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