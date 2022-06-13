Сестра "Волыны" признается: верили, что вопрос о временном содержании ребят решится быстро.

Сергея Волынского, более известно как "Волына", знают многие пользователи соцсетей. Он вел военное дело в составе морских пехотинцев на мариупольском направлении. После полномасштабного вторжения России, морпехи оказались в окружении, им пришлось разделиться.

Группа пехотинцев под руководством Волынского пробилась в "Азовсталь" и соединилась с силами полка "Азов". А потом в военных начался период выживания: "Волына" лично обращался к общественности через соцсети, писал письмо Папе Римскому Франциску, а также мировым лидерам – Байдену, Джонсону, Эрдогану и Зеленскому с просьбой спасти людей из Мариуполя.

Гарнизон "Мариуполь" российским военным не удалось взять штурмом, они вышли с территории завода только по приказу высшего руководства страны. Сейчас семьи военных из "Азовстали" делают все возможное, чтобы вернуть их из плена живыми.

Студию "Сниданка с 1+1" посетила сестра "Волыны" - Татьяна Харько, которая рассказала, что более 3 недель связи с братом нет.

"В последний раз связь с моим братом был 20 мая, еще когда они находились на территории завода "Азовсталь". От него была СМС с текстом, что в дальнейшем связи не будет. После того не было ни телефонных звонков, ни СМС, никакой информации от него лично не было. Мы общались с Красным Крестом, с Национальным информационным бюро, которые сообщили, что он эвакуирован из "Азовстали" на территорию Оленовки. Где он находится сейчас, в каком состоянии и в каких условиях их содержат – нам, к сожалению, неизвестно", - прокомментировала сестра.

По словам Татьяны, брат максимально берег семью, поэтому никаких подробностей, что у них там происходило на "Азовстали" он не рассказывал. Говорит, что часто общение ограничивалось короткими СМС: "Я норм", "Живой", "Целый" и даже знаком "+". Поэтому семья бойца узнавала всю информацию о бойцах из новостей и соцсетей.

Сестра "Волыны" признается: верили, что вопрос о временном содержании ребят решится быстро.

"Мы надеялись на очень быстрый обмен, казалось, что этот вопрос решится за считанные недели или даже дни. Но сейчас мы понимаем, что так быстро этого не произойдет. Однако нам давало какую-то надежду хотя бы то, что на них не будут падать ужасные бомбы и снаряды. В них не было достаточного количества еды, есть истории, когда некоторые теряли сознание от того, что нечего было есть. Вы представьте, какие там реальные физические нагрузки и у них не было откуда черпать энергию. И сейчас они также в ситуации, где должного ухода ну точно 100% нет", - прокомментировала сестра.

Кроме того, некоторые семьи военных получают угрозы в социальных сетях и по телефону. Как говорит Татьяна, это началось еще когда ребята были на территории завода. Лично сестре Волынского присылали угрозы в виде сообщений в соцсетях, однако она пытается их не читать и сразу блокирует.

И добавляет: "Писали какие-то ужасы, которые даже не хочу проговаривать. Были и угрозы жизни, можно и так сказать. Я просто не даю возможности этим "людям" продолжать общение и не вижу в этом смысла".

Татьяна старше Сергея на 2,5 года. Говорит, что он всегда был храбрым мальчиком с сильным стержнем, в котором сочеталась чуткость, любовь на нежность. Даже в школьном возрасте брат всегда старался защитить сестру. Татьяна вспомнила, что в школе он вступился, когда к ней начали приставать старшеклассники. При этом мальчик всегда дарил маме и сестре цветы, а бабушке даже писал стихи на 8 марта.

Сергея дома ждет жена и 5-летний сын. Как говорит сестра, жена старается держаться и не передает ребенку всех эмоций. Сын знает, что папа сейчас в командировке, ведь именно так говорили ему родные, когда Волынский шел служить.

"Папа был в командировке всю его сознательную и бессознательную жизнь. И когда папа ездил в командировки – он всегда возвращался. И ребенок уверен, что отец и на этот раз вернется. И конечно ребенку эти все ужасы никто не рассказывает", - поделилась Татьяна.

Сестра очень мечтает увидеть Сергея и просто его обнять и посмотреть в глаза. Говорит, что взгляд друг другу в глаза скажет гораздо больше, чем слова. Семья морпеха не позволяет себе думать о плохом и мечтает только о победе и скором возвращении Сергея.

Напомним, защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тыс. защитников.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может быть более 2,5 тыс. военнопленных из "Азовстали".

Зеленский надеется, что защитников Мариуполя удастся освободить в ходе обмена. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских военных из Мариупольского комбината "Азовсталь" вывезли в оккупированную Оленовку, пыткам они не подвергаются.

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