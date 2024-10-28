Расходы на зарплаты увеличивают на 25% по сравнению с текущим годом.

Бюджетный комитет Верховной рады Украины поддержал повышение зарплат прокуроров со следующего года. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

"13,3 миллиарда гривень в 2025 году будет потрачено на зарплаты прокуроров. Их увеличат на 25% по сравнению с текущим годом (дополнительно на 2,7 миллиарда)", – написала она в Telegram.

Нардеп отметила, что предложения по сокращению таких расходов не были поддержаны на заседании бюджетного комитета, который сейчас рассматривает проект бюджета на 2025 год.

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"Лоббистами прокуроров в парламенте оказались члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности", – добавила Южанина.

Народный депутат Ярослав Железняк также прокомментировал это решение Комитета.

"Бюджетный комитет все же отклонил поправку, которая убирает увеличение прокурорам зарплат почти на 3 млрд грн. Это повышение на 37%. То есть правки (155, 999 и 1000 от Цабаля и Южаниной) о том, чтобы не повышать зарплаты прокурорам на 3 млрд, которые были учтены и рекомендованы рабочей группой, не будут приняты. По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году", – написал Железняк в Telegram.

По его информации, решение принято "по настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя Генпрокурора господина Хоменко + председателя Совета прокуроров".

Скандалы вокруг выплат прокурорам

Как сообщал УНИАН, прокуроры имели "лазейку" в законодательстве Украины еще с 2001 года, благодаря которой получали самые большие выплаты по инвалидности. Об этом рассказала на днях народный депутат Украины Инна Совсун, комментируя резонансный скандал с незаконным оформлением прокурорами инвалидности.

По словам Совсун, такого размера выплат по инвалидности, как у прокуроров, нет даже у военных.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша пояснил, что фальшивую инвалидность прокуроры оформляют не ради избежания мобилизации, которой они и так не подлежат, а ради выплат. Он подчеркнул, что пенсия по инвалидности у прокуроров является "довольно значительной".

Советник Офиса президента Михаил Подоляк, реагируя на резонансное разоблачение, отметил: если государство обнаружило такой системный конгломерат, где люди зарабатывали на фиктивной инвалидности, то нужно их наказывать вдвойне.

"Должны это вернуть и заплатить столько же сверху", – подчеркнул он.

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