Отмечается, что учителя и воспитателя получают самую низкую зарплату.

В Украине в первом полугодии 2024 года выросла средняя зарплата штатных работников на 22,2% до 19 927 гривень. Больше всего получают финансисты и работники IT-сферы.

По данным Государственной службы статистики, самая высокая зарплата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 36,4% до 49 830 гривень.

На втором месте – "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 39 502 гривень. Далее "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – 27 303 гривень.

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В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 23,6% до 25 321 гривень.

При этом самые низкие зарплаты получают сотрудники сферы образования – 13 849 гривень. Рост составил 15,1%.

Зарплаты украинских учителей - главные новости

В 2023 году премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал плановый пересмотр размера зарплаты для учителей в 2024 году. Его планировали в два этапа, в рамках роста минимальной зарплаты: с 1 января - повышение на 10% (до 3 195 грн); с 1 апреля - дополнительное повышение на 12% (до 3 600 грн). Но по состоянию на сегодня этого не произошло.

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что вопрос повышения зарплат педагогам сегодня очень актуален, но на это нужно дополнительно 270 миллиардов гривен, которых нет в бюджете.

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