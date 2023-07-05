В Минобороны предупредили, что страна-террорист способна на любые действия.

Информационное пространство заполнили сообщения о вероятности террористического акта на Запорожской АЭС.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Страна-террорист способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие", - подчеркнула она.

Маляр добавила, что для минимизации возможных негативных последствий в четырех украинских областях – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской, уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской АЭС.

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Также заместитель министра обороны объяснила, зачем россияне нагнетают ситуацию вокруг этой АЭС и могут прибегнуть к террористическим действиям на ее территории. Прежде всего, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

"Оба сценария - как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение - для РФ являются инструментом достижения военных целей", - подчеркнула Маляр.

"Сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций", - призвала украинсцев представительница Минобороны.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС вместе с городом Энергодар находится в оккупации с начала войны. Россияне не раз спекулировали на теме безопасности станции, но на этот раз угрозы приобрели большие масштабы.

Генштаб ВСУ 4 июля предупредил, что россияне разместил предметы, похожие на бомбы на крышах 3-го и 4-го энергоблоков.

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