10 июня 2020 года Владимир Сивкович был объявлен в международный розыск.

Суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича за силовой разгон студентов на Майдане Независимости в Киеве в 2013 году.

Как сообщает Государственное бюро расследований в Telegram, ведомство расследует уголовное производство по подозрению Владимира Сивковича в незаконном препятствовании проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

"Специальное досудебное расследование даст возможность заочно направить обвинительный акт в суд. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины был вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что следствие установило, что для этого бывший чиновник вступил в сговор с бывшим председателем Киевской городской государственной администрации и повлиял на начальника Главного управления Министерства внутренних дел.

В частности, он уговорил милиционера отдать приказ сотрудникам милиции об освобождении силовым методом Майдана Незалежности от граждан, которые реализовывали свое конституционное право на мирные собрания.

"В результате выполнения этого явно преступного приказа сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины причинили телесные повреждения различной степени тяжести 127 гражданам. Около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади в направлениях улиц Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик. При этом правоохранители превысили служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства - такие, как дубинки "ПР-73" и "Томфа" и тому подобное", - говорится в сообщении.

Сивкович подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти сотрудниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

10 июня 2020 года он был объявлен в международный розыск.

Разгон студентов на Майдане Независимости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве. После избиения бойцами "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Независимости в Киеве на улицы городов вышли сотни тысяч граждан.

14 декабря тогдашний генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Сивковичу, главе КГГА Александру Попову, начальнику киевской милиции Валерию Коряку и замначальника киевской милиции Петру Федчуку.

По версии следствия, в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, будучи главой КГГА, действуя по предварительному сговору с Сивковичем, Коряком и другими высокопоставленными чиновниками, дал указание о завозе на Майдан Незалежности в городе Киеве коммунальной техники для установления новогодней елки.

12 февраля стало известно, что уголовное производство в отношении Попова и Сивковича было закрыто Печерским судом Киева 7 февраля 2014 года.

Позже в прокуратуре Киеве уточнили, что суд закрыл уголовное производство в отношении Попова, Сивковича, Коряка и Федчука на основании закона об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний.

14 марта 2014 года Апелляционный суд г. Киева отменил указанное решение и направил дело на новое рассмотрение в Печерский районный суд.

26 мая 2014 года Печерский районный суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению экс-главы КГГА Александра Попова и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича в причастности к разгону Євромайдану 30 ноября прошлого года.

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