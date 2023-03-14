Разница между закупочной ценой и ценой поставки в Минобороны в январе составляла около 20 гривен на каждом килограмме овощей.

В прошлом месяце разгорелся скандал вокруг ООО "Актив Компани", которая, как выяснили СМИ, собиралась поставлять армии продукты по завышенным ценам. К примеру, одно яйцо от поставщика стоило 17 гривен.

Впрочем, как выяснили Bihus.Info, это не единственный поставщик, стоимость продуктов от которого выглядит завышенной. Журналисты получили расходные накладные, по которым еще один партнер Минобороны - ООО "Гарна страва" - собирался продавать продукты для украинских защитников. Хоть цены на яйца "Гарна страва" предлагала более приемлемые (8-8,5 гривен за штуку), предлагаемые цены на овощи удивляют. Вот некоторые из позиций:

картофель – по 27 грн/кг (с НДС) в накладных, закупочная цена – 7,2-10,5 грн/кг;

капуста – по 33 грн/кг при закупочной цене до 12,5 грн/кг;

свекла – по 30 грн/кг, закупочная цена – до 11 грн/кг.

"То есть разница между закупочной ценой и ценой поставки в Минобороны в январе составляла по картофелю 16,5-19,8 грн, капусте – от 20,5 грн, свекле – не менее 19 грн на килограмме. По словам директора по закупкам ООО "Гарна страва", их "себестоимость доставки доходит до 10 грн за кг продукции" – за счет подвоза продуктов в подразделения на фронте", – пишут журналисты.

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Как отмечает Bihus.Info, всего Минобороны заключило на 2023 год восемь договоров на поставки продуктов армии, закрепив отдельные воинские части за определенными компаниями. Оплатить январские поставка от ООО "Актив Компани" и ООО "Гарна страва" по первой версии цен, которые выглядят завышенными и которые были указаны в контрактах, полученных журналистами, Минобороны не успело.

Питание военных - что происходит с закупками продуктов сейчас

В конце января издание "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд гривен с фирмой ООО "Актив компани" с уставным капиталом 1 тысяча гривен, которая, как предположили журналисты, является "фирмой-прокладкой". Эта компания предлагала продукты по ценам, которые были значительно выше, чем цены в столичных супермаркетах.

Публикация вызвала скандал. 23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что начали расследование, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку, а директора департамента закупок Министерства уволили.

На этом фоне для армии разработали обновленную систему закупок для с обнародованием цен. Кроме этого, был создан общественный антикоррупционный совет при Минобороны.

Также в феврале Минобороны изменило все договоры с компаниями: у них снижены цены на ряд позиций, а также сокращены сроки договоров — до трех месяцев. В частности, в договоре с ООО "Гарна страва" цена упала на 7-10 грн на килограмме овощей. Оплата будет происходить по скорректированным ценам.

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