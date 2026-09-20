Россия может за раз запустить половину спутников 'Рассвета' и это будет катастрофа, - Флэш

Это даст РФ возможность управлять "Шахедами" и ракетами в режиме онлайн с помощью спутников.

Неудачи России с выводом на орбиту спутников системы "Рассвет" не должны успокаивать украинцев.

Такое мнение высказал советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов. "Они доработают двигатели, и спутники выйдут на нужные орбиты. Россия – это космическая держава, и вполне вероятно, что какая-нибудь ракета "Ангара" одним запуском "неожиданно" выведет на орбиту половину спутниковой группировки "Рассвет"", – предположил Флэш.

Эксперт добавил, что это даст России возможность управлять "Шахедами" и ракетами в режиме онлайн, используя спутники.

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"Это будет огромная проблема для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа. Сейчас у нас есть проблема с РЭБ против МЭШ. Год никто не занимался этим вопросом. Потом то же самое будет с "Рассветом"", – сказал Флеш.

Он отметил, что к моменту, когда Россия выведет свои спутники системы "Рассвет", Украина уже должна разработать средства противодействия. По его словам, речь идет о соответствующих средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ):

"Этими средствами РЭБ уже должны быть закрыты все ключевые объекты инфраструктуры. Все это не будет дешево и быстро".

Российские спутники системы "Рассвет": что известно

Напомним, в начале осени стало известно, что вторая партия российских спутников "Рассвет" не смогла выйти на оптимальную высоту. На этом фоне, как тогда отмечали аналитики из Института изучения войны, часть спутников начала сходить с орбиты.

На этом фоне ряд экспертов заявили, что проект "Рассвет", с помощью которого РФ пытается восполнить нехватку Starlink, является "провальным". В частности, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что причинами этого являются коррупционная составляющая, отсутствие технической и технологической базы для обеспечения качественного выполнения проекта, ограниченность возможностей и интеллектуального потенциала.

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