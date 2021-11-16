Украинцы обычно заканчивают дачный сезон в сентябре-октябре. Но в этом году теплые дни продолжались почти до ноября, поэтому, вполне вероятно, что многие из вас до сих пор ездят на дачу. УНИАН расскажет, как правильно подготовить дом к зиме, чтобы весной вам было приятно в него возвращаться.
Ранее мы рассказывали, что делать с опавшими яблоками.
Как подготовить участок к зиме - ценные вещи и коммунальные службы
Перед тем, как на три-четыре месяца оставлять дачу без присмотра, тщательно проверьте, не забыли ли вы:
Перекрыть воду
Вода считается самой опасной стихией, к тому же, при низких температурах она замерзает и трескается. Вы должны удалить ее из водоснабжения, смесителей, бачка унитаза, системы отопления, радиаторов, нагревательных котлов, водяных затворов канализации. Если у вас есть колодец, слейте воду из бойлеров. Дополнительно можно продуть все шланги и трубы воздухом.
Отключить газ и электроэнергию
Важный нюанс - перекрывать газ у точки входа, а не только у плиты или котла. Если газоснабжение автономное, то перекрываем баллон. Не забудьте отключить общий рубильник электричества, когда уезжаете в город надолго.
Занести всю мебель в дом
Нужно убрать все кресла и столы, которые стоят на улице. Если такой возможности нет, накройте их пленкой или брезентом, чтобы мебель не испортилась от попадания дождя и снега.
Проверить целостность построек на территории
Перед отъездом тщательно изучите, не нуждается ли дачный домик в ремонте. Посмотрите, не течет ли крыша, нет ли щелей или трещин в стенах. При необходимости сделайте косметический ремонт и устраните неполадки, чтобы в ваше отсутствие дача не превратилась в дом из фильма-катастрофы. Также плотно закройте все окна и двери.
Как быстро облагородить дачный участок до зимы
Мы рекомендуем обращать внимание не только на постройки, мебель, ценные вещи и коммуникации. Покидая свою летнюю резиденцию, приведите в порядок экстерьер дачи.
Убрать листья и подкормить деревья
Ботву и листья сгребите в охапку и выбросьте, чтобы за зиму они не сгнили и не стали причиной распространения бактерий. Пролив продуйте, а газон подстригите и распушите.
Под стволами плодовых деревьев насыпьте перегной, компост или даже биогумус с червяками, перекопайте. Если вы начали готовить дачу к зиме после дождей, то опрыскайте стволы препаратами кальция. Такой метод полезен будущим фруктам - они дольше пролежат в погребе.
Обрезать виноград и высадить цветы
Для того, чтобы виноград пережил зиму, пропитайте его удобрениями с калием и укройте. Воспользуйтесь популярной тенденцией и сэкономьте время - высадите многолетние растения, которые не требуют особенного ухода. Их можно не выкапывать и не пересаживать - они хорошо переносят холода и не погибнут до весны.
Поставить сигнализацию и решетки на окнах
Также не забывайте о том, что осень и зима - любимое время недобросовестных любителей чужого имущества. Чаще всего кражи на загородных участках случаются именно в этот период.
Наиболее действенная система безопасности - это сигнализация и видеонаблюдение. В случае незаконного вторжения на дачу, и вы, и полиция получите уведомление. Дополнительная мера - решетки на окнах, надежные двери и замки. И, конечно же, перед отъездом заберите с собой все ценности и деньги.
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