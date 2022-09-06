Можно ли использовать опавшие яблоки как удобрение и что с ними делать в саду - узнайте в материале УНИАН.

До того, как ударят морозы, важно успеть собрать урожай, подготовить сад к наступлению холодов и сделать заготовки на зиму. Основная проблема заключается в том, что иногда урожая слишком много. Варенья уже сделаны в таком количестве, что хватит на несколько поколений вперед, а родственники и друзья морщатся и не соглашаются принимать сумки с фруктами.

В итоге яблоки и груши обреченно падают на холодную землю и, безмолвно соглашаясь с несправедливостью жизни, не проходят естественный отбор. Такова жизнь - кому-то на судьбе написано стать компотом, а кто-то вынужден, оставленный всеми, гнить на земле.

УНИАН расскажет, нужно ли собирать опавшие яблоки и что делать с ними дальше.

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Можно ли яблоки класть в компостную яму - правила и нюансы

Использовать фрукты в качестве удобрения - отличная идея. Так у вас получится не только улучшить состояние грунта, но и повысить урожайность других культур. Главное - не класть в компостную яму фрукты с дерева, которое болело или подвергалось нападкам вредителей. Если вы это сделаете, то заразите здоровые растения.

Правила приготовления хорошего компоста:

не берите только фрукты, собирайте их вместе с травой, ботвой и листвой;

откажитесь от плодов, которые обрабатывались пестицидами;

возьмите для компоста пластиковую емкость, короб из древесины или выройте яму в конце огорода;

положите на дно слой веток или соломы;

яблоки для компоста порубите топором или порежьте ножом;

заполните плодами емкость и сверху засыпьте грунтом;

накройте всё это полиэтиленовой пленкой;

периодически мешайте содержимое и поливайте.

Время приготовления такого удобрения - 3-4 месяца в среднем. Если хотите ускорить процесс, можно добавить специальные химические средства.

Можно ли закапывать опавшие яблоки в саду под грядки

Некоторые дачники устраивают высокую грядку. Это значит, что они сначала создают искусственное возвышение грунта, а только потом укладывают слой удобрения. Растения, посаженные в такую почву, сразу попадают корнями в питательную среду. Они развиваются быстрее и лучше, плодоносят активнее и качественнее.

Как сделать такую грядку:

на том месте, где будет грядка, выройте небольшую траншею;

уложите яблоки, сверху - перепревший навоз;

засыпьте удобрениями так, чтобы получился холмик.

В целом, опавшие яблоки можно просто закопать в саду. Для этого нужно собрать все плоды, отсортировать, убрав сгнившие или заплесневелые. Измельчите их и закопайте под плодовые деревья в приствольный круг. Сверху засыпьте грунтом, можете добавить листьев или навоза.

Полезный совет: дополнительно можно посыпать мочевиной, чтобы предотвратить развитие грибков.

Если вы не хотите использовать опавшие яблоки, как удобрение, то не поленитесь и вывезите их с участка. Оставлять на огороде или в саду такие плоды нельзя, потому что рано или поздно фрукты, пораженные грибками или бактериями, начнут через почву заражать здоровые деревья.

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