Пограничники уверяют, что никакой нагрузки на международные автомобильные пункты пропуска нет.

После прекращения авиасообщения с Беларусью никакой нагрузки на международные автомобильные пункты пропуска с этой страной не наблюдается.

Об этом сказал в эфире одного из украинских телеканалов глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Сегодня с 00:00 полностью прекращено авиационное сообщение с Республикой Беларусь. Все заранее были предупреждены. Вчера возникла одна критическая ситуация относительно возможного выполнения рейса Минск-Киев (аэропорт Жуляны) с временем прибытия в 23:40, однако, благодаря слаженным действиям и нормальному взаимодействию с "Украэрорухом" и с авиакомпанией, она от этого рейса отказалась. Если бы этот рейс был выполнен, то самолет в дальнейшем не смог бы покинуть территорию Украины", - отметил он.

По словам Дейнеко, на данный момент ситуация на границе с Беларусью стабильна.

"Ни в одном авиационном пункте пропуска попыток вылететь на территорию Беларуси не возникает, и никакой нагрузки на наши международные автомобильные пункты пропуска мы не наблюдаем", - добавил он.

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Председатель ГПСУ отметил, что еженедельно осуществлялось около 80 авиарейсов сообщением с Беларусью.

"За прошлый год мы оформили 1,9 млн пассажиров - это не критическая нагрузка в случае если даже немного увеличится пассажиропоток в автомобильных пунктах пропуска. Никаких проблемных вопросов на данный момент не возникает", - подчеркнул он.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительства 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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Автор: Константин Гончаров