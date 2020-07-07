Представитель Зеленского в КСУ рассказал, как его дискриминировали, когда он общался на украинском

Ранее на заседании Конституционного суда представитель главы государства Федор Вениславский заявил, что президент Владимир Зеленский считает, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного нет.

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский сообщил о случае дискриминации из-за того, что разговаривает на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Конституционного суда по рассмотрению представления 51 народного депутата о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

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Вениславский рассказал, что когда-то находился в Харькове по делам и искал жилье. По словам представителя президента, когда он спросил о найме жилья на украинском языке, то ему ответили: "Мы бандеровцам жилье не предоставляем".

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 июля он вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд Украины поступило представление 51 народного депутата о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

Авторы ходатайства утверждают, что закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку, по их убеждению, направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Также народные депутаты считают, что законом нарушен ряд конституционных прав граждан.

Народные депутаты также убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

Сегодня, 7 июля, на заседании КС по рассмотрению представления Вениславский заявил, что президент Владимир Зеленский считает, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного нет.

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