Также политик добавил, что на референдум можно было бы вынести вопрос по Крыму.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагал бы вынести на всеукраинский референдум вопросы, касающиеся национальной безопасности – вступление Украины в НАТО и ЕС.

Об этом он сообщил в эфире Свободы Савика Шустера.

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"В этом и идеология референдума, что именно народ должен инициировать. Потому что эта формула прописана, в первую очередь, в Конституции Украины, она была отражена и в вопросах, которые были в законах. Но, конечно, если бы вы спросили, какие вопросы задавал я или другие, то это однозначно вопросы, которые касаются нашей национальной безопасности. Это вопрос вступления Украины в НАТО, в ЕС, это вопросы безопасности, которые касаются наших переговоров, связанных с Минском", – отметил депутат.

Также политик добавил, что на референдум можно было бы вынести вопрос по Крыму, не объяснив, что именно имел в виду.

Стефанчук уточнил, что по Минским соглашениям граждане могли бы решить, нужны ли они в таком формате.

В то же время гости программы отметили, что в условиях войны и активной российской пропаганды такие решения могут быть опасными.

Закон О референдуме: что известно

26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом в соответствии с Конституцией Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем при 100 тыс. подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона или отдельных его положений.

Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.

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Автор: Яна Ставская