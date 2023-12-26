Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Украине рассматривается возможность раздача приглашений в ТЦК через смартфоны граждан.
"Мы хотим объяснить обществу, что мы приглашаем и обсуждаем, каким образом. То есть мы работаем над этими техническими решениями, чтобы это было понятно и цивилизованно", - сказал он в эфире национального телемарафона.
По его словам, в данный момент Минобороны работает над анализом нескольких баз данных от разных министерств. Сейчас идет работа над вопросом, как их использовать для воинского учета граждан.
Возможность введения электронных повесток
В случае принятия законопроекта об усилении мобилизации у военнообязанных граждан появится новая обязанность - зарегистрировать "Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста". Такая норма содержится в действующей редакции законопроекта №10378, поданного вчера в Верховную Раду.
Что собой будет представлять этот "электронный кабинет", в законопроекте не прописано, но указано, что этим вопросом должен заняться Кабмин, если Верховная Рада примет законопроект.
Идея ввести в Украине "электронные повестки" происходила не от военных, но командование ВСУ устроит этот механизм, если он обеспечит стабильное пополнение войска солдатами. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.