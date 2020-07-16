На Донбассе женщина за $800 заказала убийство бывшего мужа из-за квартиры (фото)

Убийство должно было выглядеть как несчастный случай.

В Донецкой области женщина за 800 долларов заказала убийство своего бывшего мужа. Киллер должен был утопить жертву в пруду.

Читайте такжеПравоохранители задержали подозреваемого в убийстве в центре Киева пластического хирургаОб этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Женщина планировала, что после убийства бывшего супруга общее имущество, а именно квартира, перешла бы в ее собственность.

Полицейские инсценировали смерть потерпевшего, а заказчицу задержали во время передачи денег исполнителю преступления.

В полиции заявили, что установили подготовку в городе Константиновка тяжкого преступления. 61-летняя женщина подыскивала лиц, которые за денежное вознаграждение убьют ее экс-супруга.

Злоумышленница передала киллеру фото жертвы, часть денежного вознаграждения в размере 4500 гривень и доверенность на продажу квартиры, которую потерпевший должен был подписать.

После передачи второй части вознаграждения в сумме 600 долларов заказчица была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Убийство должно было выглядеть как несчастный случай на воде, если тело когда-то найдут, ведь мужчина имеет инвалидность.

Фигурантке инкриминируют ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 27, п. 6,11 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (подготовка заказного убийства). Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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