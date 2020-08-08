Украинских журналистов выдворяют из Минска в Одессу - МИД

В МИД подтвердили, что задержанных украинцев отпустили.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Минске отпустили задержанных двух украинских корреспондентов телеканала "Настоящее время".

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Читайте такжеСтало известно, что сделают с украинскими журналистами, задержанными в Беларуси

В частности, он сообщил, что двух украинских журналистов отпустили.

"Есть подтверждение, они зарегистрированы на рейс Минск-Одесса. Вылет в 23:40", - сообщил Коваленко.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о депортации украинцев, Коваленко отметил, что дело касается скорее выдворения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Минске задержали трех корреспондентов телеканала "Настоящее время", среди которых двое граждан Украины.

На сайте телеканала сообщается, что "в гостинице "Минск" в столице Белоруссии задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram