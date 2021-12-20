Водители оставляют свои авто на газонах и тротуарах.

Столичные водители продолжают грубо нарушать правила парковки, оставляя свои автомобили не только под запрещающими это знаками, но и на тротуарах и газонах.

Фото и видео новых "героев парковки" появились в Телеграм-канале "Киев Оперативный" сегодня утром.

Одного из них заметили на улице Ревуцкого в Дарницком районе.

"Сделали специальную ограду для деревьев от подобных паркунов, но им пофиг - находят путь осквернить все вокруг", - пишет автор публикации.

Похожую ситуацию сняли на видео на улице Градинской - это Деснянский район.

"Зачем тот газон с теми саженцами деревьев, когда негде запарковать авто?", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что жители Киева смогут "купить" парковочное место. Соответствующая "распродажа" будет проходить на специальном аукционе.

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Автор: Виолетта Орлова