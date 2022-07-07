Кулеба считает, что это демонстрирует, до какого уровня агрессия Путина довела отношения между нашими народами.

За неделю с начала функционирования в Украине визового режима с РФ ни один россиянин не обратился за получением украинской визы.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень показательный момент, что за семь дней функционирования визового режима (с РФ - УНИАН) на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что за это время было более ста звонков в МИД и посольства Украины в разных странах с просьбой разъяснить, как получить визу и что для этого нужно. Но ни одной заявки не было.

"Это на самом деле исторический момент, который демонстрирует, до какого уровня агрессия Путина довела отношения не между нашими государствами, а между нашими народами", - акцентировал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда необходимы загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны, с собой они должны иметь не менее 52 тыс. грн.

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