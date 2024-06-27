Когда именно Андрея Балогу отпустят из-под стажи, пока точно неизвестно.

За городского голову Мукачево Андрея Балогу, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи за бесценок земли в центре города, внесли 30 млн гривен залога. Об этом сообщил его адвокат Евгений Старцев, передает Суспильне.

По его словам, залог в размере 30 миллионов гривен, определенный постановлением судьи Высшего антикоррупционного суда, уже внесли.

Когда именно отпустят Балогу из-под стражи - точно неизвестно, поскольку "это длительная процедура", отметил Старцев.

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В пресс-службе ВАКС также подтвердили, что за мэра Мукачево сегодня, 27 июня, внесли залог.

В чем обвиняют мэра Мукачево Балогу

Городского голову Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га. Их задержали 25 июня.

Еще в октябре 2023 года НАБУ и СБУ наведались к мэру Мукачево и председателю Мукачевского районного совета с обысками. Причиной была коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард" - участок прямо в центре города на берегу реки Латорица.

По данным следствия, на сессии горсовета мэр обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступила частная фирма, фактически подконтрольная председателю районного совета. В результате сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн продали за 9,6 млн грн. Кроме того, городской голова личным решением предоставил фирме рассрочку платежа на 6 месяцев.

26 июня Высший антикоррупционный суд избрал Балоге меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей. Аналогичное решение суд принял и в отношении Ланя.

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